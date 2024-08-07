Zehra Kınık kimdir? Fatma Zehra Kınık kaç yaşında, babası kim? Zehra Kınık tutuklandı mı?

17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne yol açan olayda, Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, Fatıma Zehra Kınık Demir'in yüzde 100 kusurlu olduğu belirtiliyor. Peki, Zehra Kınık kimdir? Fatma Zehra Kınık kaç yaşında, babası kim? Zehra Kınık tutuklandı mı?

ZEHRA KINIK KİMDİR?

Fatma Zehra Kınık, 2020 yılında kapatılan Şehir Üniversitesi'nin Psikoloji Bölümü'nden mezun olmuştur.

NE OLMUŞTU?

17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne yol açan olayda, Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, Fatıma Zehra Kınık Demir'in yüzde 100 kusurlu olduğu belirtiliyor.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, Beykoz Kavacık Rüzgarlıbahçe'de Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıkmaya çalışan Fatıma Zehra Kınık Demir'in aracı, Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışma sonucunda, motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hayatını kaybederken, motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ile motosikletin çarptığı ve kaldırımda sürüklenen Muammer Kızıl yaralandı.