Zatürre nedir, belirtileri neler? Zatürre bulaşıcı mı?

Zatürre, genellikle bakteri, virüs veya mantarların solunum sistemine girmesiyle oluşan bir enfeksiyon sonucu ortaya çıkar. Pnömokok bakterisi en yaygın zatürre nedenlerinden biridir. Diğer etkenler arasında Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae gibi mikroorganizmalar da bulunabilir. Ayrıca, solunum sistemini zayıflatan başka hastalıklar, bağışıklık sistemini etkileyen durumlar ve sigara içmek gibi faktörler de zatürre riskini artırabilir.

ZATÜRRENİN BELİRTİLERİ NELER?

Ateş ve Titreme: Yüksek ateş ve vücut titremeleri, zatürre belirtilerindendir.

Öksürük: İlk başta kuru öksürük daha sonra balgamla birlikte görülebilir.

Nefes Darlığı: Solunum zorluğu veya hızlı nefes alıp verme, zatürrenin ciddi belirtilerindendir.

Göğüs Ağrısı: Göğüs bölgesinde şiddetli ağrı veya rahatsızlık hissi zatürrenin belirtilerinden biri olabilir.

Halsizlik ve Yorgunluk : Genel bir halsizlik, enerji kaybı ve yorgunluk hissi zatürreyle ilişkilendirilebilir.

ZATÜRRE BULAŞICI MI?

Zatürre bulaşıcı bir hastalıktır. Enfekte kişinin öksürmesi veya hapşırdığında ortaya çıkan damlacıklar, virüs veya bakteriyi başkalarına bulaştırabilir. Dolayısıyla, hasta kişilerle doğrudan temas veya aynı ortamı paylaşmak, zatürre bulaşma riskini artırabilir. Özellikle zatürre belirtileri gösteren kişilerin izole edilmesi ve uygun tedaviye başlanması önemlidir.

ZATÜRRE BULAŞICI MI?

Zatürre, erken teşhis ve tedavi ile genellikle kontrol altına alınabilir. Ancak, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde veya ileri yaş gruplarında daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hijyen kurallarına uymak, zatürre riskini azaltmada önemli adımlardır.