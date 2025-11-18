Zara indirimi ne zaman 2025?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte büyük indirim dönemleri gündeme gelirken, Inditex markalarının fırsat günleri özellikle Zara alışverişi yapanların dikkatini çekiyor. 2025 Zara indirimlerinin ne zaman başlayacağı ise en çok sorulan sorular arasında yer alıyor.

ZARA 2025 İNDİRİM TARİHLERİ

Kasım ayındaki büyük alışveriş dönemi olan Efsane Cuma indirimleri, 2025 yılında 28 Kasım Cuma günü itibarıyla başlayacak.

Bu büyük kampanya tarihinden önce ise Inditex grubuna bağlı Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius gibi markaların erken indirimlerini kademeli olarak satışa sunması bekleniyor. En kapsamlı ve dikkat çeken fırsatların ise 28 Kasım Cuma günü devreye girmesi öngörülüyor.