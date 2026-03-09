Haberler

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Sosyal medyanın gündemine oturan ve yüzündeki dövmelerle dikkat çeken Nazan Ünal, yeni bir fenomen olma yolunda ilerliyor. 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programına katılan Nazan, TikTok'ta canlı yayınlar yaparak gelir elde etmeye başladı.

  • Nazan Ünal, TikTok'ta canlı yayınlar açarak takipçileriyle buluşuyor ve platform üzerinden gelir elde ediyor.
  • Nazan Ünal, TikTok'tan tanıştığı Burhan Kral adlı kişi tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia etti.
  • Nazan Ünal, üç yıldır tesettürlü olduğunu ve kendisini tövbekâr olarak tanımladığını belirtti.

Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılan ve sosyal medyanın gündemine oturan Nazan Ünal, yüzündeki dövmelerle dikkat çekmişti. TikTok'tan tanıştığı bir adam tarafından dolandırıldığını iddia eden Nazan, yeni fenomen olma yolunda ilerliyor.

TİKTOK'TA CANLI YAYIN AÇMAYA BAŞLADI

Programdaki açıklamaları ve özellikle yüzündeki dövmelerle dikkat çeken Nazan Ünal, sosyal medyada kısa sürede konuşulan isimlerden biri oldu. Ünal, son dönemde TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla takipçileriyle buluşurken platform üzerinden gelir elde etmeye başladığını söyledi.

"HOŞUMA GİDEN ŞEYLERİ DÖVME YAPTIRDIM"

Vücudunda çok sayıda dövme bulunduğunu anlatan Ünal, dövmelerinin hayatındaki acıları temsil ettiğini ifade etti. Ünal, "Vücudumda bir sürü dövme var. Hepsini insanların bende açtığı boşlukları doldurmak için yaptırdım. Hayatım boyunca yalnızdım" sözleriyle yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Yüzündeki "Savage" dövmesinin anlamını da sonradan öğrendiğini belirten Ünal, "O anlama geldiğini bilmiyordum. Hoşuma giden şeyleri dövme yaptırdım" ifadelerini kullandı.

EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Nazan Ünal, programda yaptığı açıklamalarda kendisinden 14 yaş küçük olan Burhan Kral tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını öne sürmüştü. Ünal, TikTok üzerinden tanıştığı kişi için Düzce'ye taşındığını ancak büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

"Ben Burhan adında bir zalime âşık oldum. Onun için Düzce'ye yerleştim. Beni dolandırdı ve kandırdı. Öldürmekle tehdit etti. Çok acı çektim" diyen Ünal, evini satmak isterken satıştan gelen paranın da söz konusu kişinin hesabına gönderildiğini ve geri alamadığını iddia etti.

Ünal ayrıca yaşadığı süreçten sonra hayatında önemli değişiklikler yaptığını belirterek üç yıldır tesettürlü olduğunu ve kendisini tövbekâr olarak tanımladığını dile getirdi.

