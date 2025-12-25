Haberler

Yürek ısıtan anlar! Çöpten bulduğu müzik aletini bir anda çalmaya başladı

Güncelleme:
İstanbul'da çöp kamyonu ile çöp toplayan temizlik işçisi, çöpten bulduğu sazı kamyon kasasında çalmaya çalıştı. Yürek ısıtan o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'un yoğun temposunda gece gündüz demeden çalışan temizlik işçileri, zaman zaman hayatın içinden ilginç ve sıcak manzaralar sunuyor.

ÇÖPTEN SAZ BULDU, ÇALMAYA BAŞLADI

Bu sabah saatlerinde yaşanan olayda, bir temizlik işçisi konteynerleri boşalttığı sırada çöplerin arasına bırakılmış eski bir saz fark etti.

O ANLAR KAMERALARDA

Sazı kamyona atmak yerine bir anda çalmaya başlayan işçinin yürek ısıtan görüntüleri kameralara yansıdı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
