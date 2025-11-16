Haberler

Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı

Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Eskişehir'de yurdun giriş saatini kaçırınca pencereden tırmanarak odasına girmeye çalıştı. İkinci kata tırmanırken korkuluğun kopması sonucu öğrenci yere düştü. O anlar, oda arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eskişehir'deki bir yurtta kalan üniversite öğrencisi, yurdun giriş saatini kaçırınca odasına girmek için tehlikeli bir yol denedi.

İKİNCİ KATA TIRMANIRKEN DÜŞTÜ

İkinci katta bulunan odasına pencereden tırmanarak girmeye çalışan öğrenci, ölümden döndü. Öğrenci, tırmanış sırasında tutunduğu pencere korkuluğunun kopmasıyla birlikte zemine düştü. O anlar, oda arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
