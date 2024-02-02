Yükselen burç nasıl hesaplanır?
Yükselen burç, kişinin doğduğu an ve yerde gökyüzünün doğu ufkunda yer alan burçtur. Astroloji biliminde oldukça önemli bir yere sahip olan yükselen burç, kişinin dış dünyaya nasıl tepki verdiğini, nasıl algılandığını ve genel karakter özelliklerini belirler. Yükselen burç hesaplama, doğum tarihi, saati ve yerine göre değişkenlik gösterir. Peki, yükselen burç nasıl hesaplanır?
Yükselen burç, kişinin dış dünyaya karşı olan tepkilerini, dış görünüşünü ve genel kişiliğini temsil eder. Bu nedenle, astrolojik bir bakış açısıyla kişinin doğum haritasını incelemek istiyorsanız, yükselen burç önemli bir faktördür. Astroloji biliminde oldukça önemli bir yere sahip olan yükselen burç, kişinin dış dünyaya nasıl tepki verdiğini, nasıl algılandığını ve genel karakter özelliklerini belirler. Detaylar haberimizde...
YÜKSELEN BURÇ NASIL HESAPLANIR?
- İlk adım, kişinin doğum tarihini belirlemektir. Bu tarih gün, ay ve yıl olarak bilinmelidir.
- İkinci adım, yükselen burcun doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için doğum saati de önemlidir. Saat, dakika ve tercihen saniye cinsinden bilinmelidir.
- Doğum yerinin tam olarak belirlenmesi gerekir. Yükselen burç, doğum anındaki coğrafi konumla ilişkilidir.