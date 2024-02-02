Yükselen burç nasıl hesaplanır?

Yükselen burç, kişinin dış dünyaya karşı olan tepkilerini, dış görünüşünü ve genel kişiliğini temsil eder. Bu nedenle, astrolojik bir bakış açısıyla kişinin doğum haritasını incelemek istiyorsanız, yükselen burç önemli bir faktördür. Astroloji biliminde oldukça önemli bir yere sahip olan yükselen burç, kişinin dış dünyaya nasıl tepki verdiğini, nasıl algılandığını ve genel karakter özelliklerini belirler. Detaylar haberimizde...

YÜKSELEN BURÇ NASIL HESAPLANIR?