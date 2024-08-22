Yüce Thor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yüce Thor filmi ne zaman, nerede çekildi?

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YÜCE THOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir iblis tanrı Yenilmezlik Çekici'ni çaldığında, Thor onu geri almak için güçlü bir darbe indirir.

Hikâyenin merkezinde, düşüncesiz tavırlarıyla antik bir savaşı tekrar başlatan güçlü ama ve kibirli savaşçı Yüce Thor var. Thor, Dünya'ya sürgün ediliyor ve insanlar arasında yaşamaya mecbur bırakılıyor. Kendi dünyasının kötü adamı en karanlık güçlerini Dünya'yı istilâ etmek için yollayınca Thor, gerçek bir kahraman olmak için nelerin gerektiğini öğreniyor.

YÜCE THOR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Cody Deal, Richard Grieco, Patricia Velasquez