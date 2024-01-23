TV8 kanalında izleyicilerle buluşan Yemekteyiz programında haftanın birincisine 75 bin TL ödül sunuyor. Yarışmacılardan biri olan Osman Yavuz'un kim olduğu merak ediliyor. Peki, YTL Osman kim, Yemekteyiz Osman Yavuz kimdir?

YEMEKTEYİZ OSMAN YAVUZ KİMDİR?

Osman Yavuz aynı zamanda sosyal medyada fenomenlik elde etmiş ve "YTL" takma adıyla tanınmış bir isimdir

Osman Yavuz, aslen Şanlıurfalıdır. Geleneksel lezzetlere kendi imzasını atarak dikkat çeken Yavuz, aynı zamanda sosyal medya fenomeni olarak tanınmaktadır.

Osman Yavuz 37 yaşında ve bekar. Osman Yavuz, aslen Şanlıurfalıdır. Geleneksel lezzetlere kendi imzasını atarak dikkat çeken Yavuz, aynı zamanda sosyal medya fenomeni olarak tanınıyor. Fenomen Osman Yavuz 37 yaşındadır.