Yorgun mermi nedir merak edilen konuların başında geliyor. Günlük hayatta kullandığımız veya sıkça duyduğumuz, okuduğumuz bazı ifadelerin anlamları bilinemeyebiliyor. Bu ifadelerden birisi de Yorgun mermi oldu. Yorgun mermi ifadesini haberlerde sıklıkla duyabiliyoruz. Peki, Yorgun mermi ne demek, Yorgun mermi nedir? Yorgun mermi nasıl olur? İşte detaylar...

YORGUN MERMİ NEDİR?

Yorgun mermi; havaya sıkıldıktan sonra hızını kaybederek yere düşen mermi anlamına gelmektedir.

YORGUN MERMİ NASIL OLUR?

Namludan çıkan bir merminin maksimum 1500 metreye kadar yükselebilir. Bu mermi en tepe noktasında hızı sıfırlanacak ve yere düşüş başlayacaktır. Haliyle yer çekiminin etkisiyle yere düşen mermi daha fazla zararlı olabilir denmiştir. Bir merminin ortalama hızı 160 km/h 'a kadar ulaşabiliyor.

Haberler.com - Gündem