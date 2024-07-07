Yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı hangi adda bir film yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı hangi adda bir film yoktur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı hangi adda bir film yoktur?

YÖNETMENLİĞİNİ ZEKİ DEMİRKUBUZ'UN YAPTIĞI HANGİ ADDA BİR FİLM YOKTUR?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı hangi adda bir film yoktur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı hangi adda bir film yoktur?

Yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı hangi adda bir film yoktur?

• A-) Kader

• B-) Yazgı

• C-) Gemide

• D-) Kor

Doğru Cevap: C