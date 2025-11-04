Haberler

Yonca Evcimik yazı geri getirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

62 yaşındaki Yonca Evcimik, yıllara meydan okuyan enerjisiyle yeniden gündemde. Tekne turundan paylaştığı karelerle hayranlarını mest eden sanatçı, "Lambada" adlı yeni şarkısıyla dört mevsim yaz havası estirmeye hazırlanıyor.

Bir döneme damgasını vuran "Çılgın Bediş" dizisiyle hafızalara kazınan 62 yaşındaki Yonca Evcimik, enerjisi ve sahne tarzıyla yıllara meydan okuyor. 90'lar nostalji gecelerinin vazgeçilmez ismi olan sanatçı, "Bandıra Bandıra", "Abone", "Kendine Gel" ve "Sallayalım Dünyayı" gibi unutulmaz şarkılarıyla hala dinleyicileri coşturuyor.

Yonca Evcimik yazı geri getirdi

TEKNE TURUNDAN PAYLAŞIMLAR

62 yaşındaki Evcimik, sosyal medya hesabında paylaştığı tekne turu fotoğraflarıyla yeniden gündem oldu. Düzgün fiziği ve enerjik duruşuyla gençlere adeta taş çıkaran ünlü sanatçı, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Yonca Evcimik yazı geri getirdi

Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Evcimik, paylaşımlarına şu notu düştü, Yeni şarkım Lambada ile dört mevsim yaz yaşatacağımı söylemiştim. İşte dünden kareler… Lambada şarkısının yavaş yavaş dillere dolaştığını görüyorum."

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Sudan'da vahşet devam ediyor! Cinayet ve tecavüzleri akılalmaz sözlerle savundu

İşledikleri katliamlara bahaneleri, kan donduran cinsten
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.