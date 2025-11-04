Yonca Evcimik yazı geri getirdi

Bir döneme damgasını vuran "Çılgın Bediş" dizisiyle hafızalara kazınan 62 yaşındaki Yonca Evcimik, enerjisi ve sahne tarzıyla yıllara meydan okuyor. 90'lar nostalji gecelerinin vazgeçilmez ismi olan sanatçı, "Bandıra Bandıra", "Abone", "Kendine Gel" ve "Sallayalım Dünyayı" gibi unutulmaz şarkılarıyla hala dinleyicileri coşturuyor.

TEKNE TURUNDAN PAYLAŞIMLAR

62 yaşındaki Evcimik, sosyal medya hesabında paylaştığı tekne turu fotoğraflarıyla yeniden gündem oldu. Düzgün fiziği ve enerjik duruşuyla gençlere adeta taş çıkaran ünlü sanatçı, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Evcimik, paylaşımlarına şu notu düştü, Yeni şarkım Lambada ile dört mevsim yaz yaşatacağımı söylemiştim. İşte dünden kareler… Lambada şarkısının yavaş yavaş dillere dolaştığını görüyorum."