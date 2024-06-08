Tyt, Türkiye'nin 81 ilinde, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlendi. 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılan ilk oturumda 438 bin 684 kişi görev yaptı. YKS TYT Matematik / rasyonel sayı - gerçel sayı sorusu cevabı ne?

YKS TYT MATEMATİK / RASYONEL SAYI - GERÇEL SAYI SORUSU CEVABI NE?

YKS'nin ilk oturumu TYT'te sorulan rasyonel sayı - gerçel sayı sorusu sorusu cevabı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

rasyonel sayı - gerçel sayı ve cevabına dair bilgi gelince sayfamızda paylaşılacaktır..