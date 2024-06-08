Tyt, Türkiye'nin 81 ilinde, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlendi. 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılan ilk oturumda 438 bin 684 kişi görev yaptı. YKS TYT Felsefe / Oppenheimer sorusu cevabı neydi?

YKS TYTFELSEFE / OPPENHEİMER SORUSU CEVABI NEYDİ?

Temel Yeterlilik Testi (TYT)'de çıkan Robert Oppenheimer sorusunun cevabı henüz açıklanmadı.

OPPENHEİMER KİMDİR?

Alman Yahudi bir ailenin çocuğu olan Julius Robert Oppenheimer ülkesinden çok uzakta New York'ta 22 Nisan 1904'te dünyaya geldi. Babası tekstil ithalatçısı ve annesi bir ressam olan Robert Alcuin Hazırlık Okulu'nda eğitim-öğretim hayatına başladı ancak 1911 yılında Etnik Yahudi Kültür Derneği Okulu'na geçiş yapmıştır. Okul öncesi Almanca ve Yidiş (Yahudi) dillerini evde öğrenen Oppenheimer okul hayatında İngilizce ve Fransızca öğrenmeye başladı. Bu ilgisini, bu dillerin edebiyat eserlerini okuyarak profesyonel bir uğraşa dönüştürdü.

3.ve 4. sınıf eğitimlerini birleştirip bir yılda tamamlamış, 8.sınıfın ikinci yarısını atlamış ve lise hayatını Harvard Koleji'nde 18 yaşında tamamlamıştır. Daha sonra Harvard Üniversitesi'ne başlayan Oppenheimer'a tarih, edebiyat, fizik, matematik veya kimya alanlarından birini seçmesi önerilmiş ve uzmanlaştığı kimya alanını bırakıp fiziği seçmiştir. Üniversite sonrasında üst düzey fizik eğitimi almak için Cambridge'e gitmiştir ancak laboratuvarın kendisine uygun olmadığını fark ederek kuramsal fizik alanıyla ilgilenmeye başlamıştır. Burada kuantum mekaniğinin temelini araştıran ünlü fizikçi Max Born ile tanışmıştır. Onla çalışmak üzere Göttingen Üniversitesi'ne gitmiş ve Heisenberg, Paul Dirac ve Edward Teller gibi geleceğin ünlü fizikçileriyle arkadaşlık kurmuştur. Bu eğitiminin sonunda 22 yaşında doktora derecesini elde etmiştir. Tekrar mezun olduğu Harvard Üniversitesi'ne kuramsal fizik uzmanı olarak geri dönmüş ve 1928 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde fizik dersi vermeye başlamıştır.