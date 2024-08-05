YKS TERCİH SONUÇLARI || YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

ÖSYM, tercihlerin sonuçlarını ne zaman duyuracak? Bu sorunun yanıtı, birçok öğrenci ve aile için büyük önem taşıyor. Sonuçların açıklanma tarihiyle ilgili kesin bilgi, ÖSYM'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulacak. Öğrenciler, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra hangi üniversiteye yerleştirildiklerini öğrenebilecek ve kayıt işlemlerine başlayabilecekler. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi henüz netleşmedi.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.