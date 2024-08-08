YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA | YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleşme sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Yks puan ve sıralamalarına göre üniversite tercihi yapan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamayı sabırsızlıkla bekliyor. YKS yerleştirme sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? 2024 YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? Tercih yapan adaylar, ÖSYM AİS aracılığıyla sonuçlarını öğrenmeyi bekliyor. YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2024 YKS tercih sonuçları için ÖSYM'den resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite kayıtlarının başlayacağı 19 Ağustos tarihinden önce YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirecekler. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Genel yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuruda bulunamayacak.