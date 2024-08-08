Üye Girişi
Haberler

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA | YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleşme sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair merak edilenler gündemde. Üniversite yerleşme sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda bilgiler araştırılıyor. 2024 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleşme sonuçları hangi tarihte açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Yks puan ve sıralamalarına göre üniversite tercihi yapan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamayı sabırsızlıkla bekliyor. YKS yerleştirme sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? 2024 YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? Tercih yapan adaylar, ÖSYM AİS aracılığıyla sonuçlarını öğrenmeyi bekliyor. YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2024 YKS tercih sonuçları için ÖSYM'den resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite kayıtlarının başlayacağı 19 Ağustos tarihinden önce YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA | YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleşme sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirecekler. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Genel yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuruda bulunamayacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

YKS Sonuçları Ösym YKS Gündem Eğitim Haberler

Tartıştığı akrabasının göğsüne taşla vurdu! Kalbi patlayan adam hayatını kaybetti

Tartıştığı akrabasının göğsüne taşla vurdu! Kalbi patlayan adam hayatını kaybetti

 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti

Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti

 Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı

Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
39 yıldır faaliyetteydi! ABD'li enerji şirketi SunPower küresel kriz nedeniyle iflas etti

39 yıldır faaliyetteydi! ABD'li enerji şirketi SunPower küresel kriz nedeniyle iflas etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title