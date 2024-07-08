YKS SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? YKS (TYT-AYT-YDT) ayın kaçında açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. TYT, AYT ve YDT sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı aratılıyor.
Yks 2024 sonuçları, 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar, TYT, AYT ve YDT sınavlarına ait sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecekler?. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT- AYT- YDT ayın kaçında açıklanacak?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre, 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.
YKS SONUÇLARI NEREDEN NASIL SORGULANACAK?
Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek.
YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI