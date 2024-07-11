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YKS sonuçları erken açıklanır mı 2024?

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Yks adayları sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen YKS sınavı TYT, AYT ve YDT'nin sona ermesiyle adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, YKS sonuçları erken açıklanır mı 2024?

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından düzenlenen YKS ( Tyt, ATY, YDT) üniversite sınavı sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilir. Öğrenciler, sınav sonuçlarını bu platform üzerinden öğrenebilecekler. YKS sonuçları erken açıklanır mı 2024?

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI 2024?

Üniversite sınavı 2024 YKS Temel Yetenek Testi - TYT, Alan Yetenek Testi - AYT ve Yabancı Dil Seviye Tespit Testi - YDTolmak üzere üç oturum halinde 8 - 9 Haziran tarihinde gerçekleşti. Sınavın üzerinden geçen 1 ayın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Öte yandan sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı da merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor.

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 17 Temmuz'da açıklayacak.

YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı kesin değil. Geçmiş yıllarda ÖSYM'nin sürpriz yaparak erken açıkladığı sınavlar olmuştu. Ancak 2024 YKS'de böyle bir durum yaşanıp yaşanmayacağı bilinmiyor.

Osman Demir
Osman Demir
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