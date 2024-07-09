YKS sonuçları açıklandı mı (TYT- AYT- YDT)?

Yks adayları sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen YKS sınavı TYT, AYT ve YDT'nin sona ermesiyle adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? 2024 YKS (TYT- AYT- YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE BELLİ OLACAK?

Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alacak ve 17 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren erişime açılacak.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.