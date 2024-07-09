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YKS sonuçları açıklandı mı (TYT- AYT- YDT)?

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2024 Yılına ait YKS (TYT- AYT- YDT) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. YKS sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi hakkında resmi bir duyuru bekleniyor.

Yks adayları sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen YKS sınavı TYT, AYT ve YDT'nin sona ermesiyle adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? 2024 YKS (TYT- AYT- YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE BELLİ OLACAK?

Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alacak ve 17 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren erişime açılacak.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

Osman Demir
Osman Demir
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YKS Sonuçları YDT AYT TYT YKS Gündem Eğitim Haberler

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