YKS ne zaman açıklanacak? 2025 TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS 2025 sınav maratonu 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sınav stresini geride bırakan adaylar, şimdi YKS ne zaman açıklanacak ve TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman belli olacak sorularına yanıt arıyor. Ösym, 2025 sınav takvimi kapsamında bu sürecin tarihini resmen duyurdu. Üniversiteye giriş sürecinin en önemli aşaması olan YKS sonuçları, hem başarı sıralaması hem de tercih planlaması açısından büyük önem taşıyor. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü, AYT ve YDT oturumları ise 22 Haziran 2025 Pazar günü tamamlandı. ÖSYM tarafından açıklanan resmi takvime göre, YKS 2025 sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü erişime açılacak.

TYT, AYT, YDT SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2025 YKS sonuçları, ÖSYM tarafından 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak. Adaylar bu tarihte TYT, AYT ve YDT puanlarını öğrenerek üniversite tercihi için ilk adımı atacaklar.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Aynı zamanda ÖSYM mobil uygulaması üzerinden de TYT, AYT ve YDT puanları kolayca görüntülenebilecek.