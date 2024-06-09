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YKS kapılar kaçta açılıyor? YKS sınavı saat kaçta başlıyor, içeri kaçta giriliyor?

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YKS sonuçları 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne ( AYT ) 2 milyon 19 bin 709 kişi katılmasının ardından araştırılıyor. YKS kapılar kaçta açılıyor? YKS sınavı saat kaçta başlıyor, içeri kaçta giriliyor?

Yks kapılar kaçta açılıyor? Merak edilmekte ve sınava katılacak olan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. 2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ), adaylara toplamda Yabancı Dil Testi ( YDT ) hariç 160 soru sunmaktadır. Peki, YKS kapılar kaçta açılıyor? YKS sınavı saat kaçta başlıyor, içeri kaçta giriliyor?

YKS KAPILAR KAÇTA AÇILIYOR?

Salonların kapıları, sınavdan 1 saat önce yani 09.00'da başlayacaktır. 2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ), 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak ve toplam 180 dakika sürecek.

AYT ERKEN ÇIKIŞ SAATİ KAÇ?

Ayt oturumu 10:15'te başlayacak ve 13:15'te sona erecektir. Buna göre AYT sınavından 12:30 ile 13:00 arasında çıkış yapılabilecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 17 Temmuz 2024 tarihinde duyurulacak. Buna göre YKS sonuçları, 17 Temmuz 2024'te açıklanacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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