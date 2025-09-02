YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Her yıl ÖSYM tarafından belirlenen boş kontenjanlar doğrultusunda yayımlanan ek tercih kılavuzu, üniversiteye yerleşme şansı elde edemeyen adaylar için kritik önem taşıyor. "Yks ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?" sorusunun cevabı da, hem adaylar hem de veliler tarafından büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Peki 2025 yılı için YKS ek tercih kılavuzu açıklandı mı? ÖSYM ek tercih tarihleri belli oldu mu?

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2025 yılı itibarıyla ÖSYM henüz YKS ek tercih kılavuzunu yayınlamamıştır. Adaylar, üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasını beklerken, ÖSYM'nin resmi web sitesi ve duyurular sayfası üzerinden yapılacak açıklamaları takip etmektedir.

YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 2024 YKS ek tercih süreci, ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık 3 hafta sonra, yani 6 Eylül tarihinde başlamıştı. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor. 2025 YKS sonuçlarının ardından, üniversite kayıtları 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu sürecin tamamlanmasının ardından ek tercih kılavuzunun açıklanması bekleniyor.

Adayların dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de, ek yerleştirme sürecine sadece boş kontenjanlar üzerinden başvuru yapılabileceğidir. Bu nedenle ek tercih yapmak isteyen öğrencilerin taban puanlara ve başarı sırasına dikkat etmeleri gerekecek.