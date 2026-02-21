Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler

İstanbul Başakşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçede bulunan bir zincir markete denetim gerçekleştirmişti. Denetim sırasında bir kedinin dolabın içinde sucuk yediği görülmüştü. Benzer bir görüntü de Kırıkkale'den geldi.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Zincir markette bir müşteri, şarküteri reyonunda etlerin üzerinde dolaşan ve koca bir et parçasını yemeye çalışan bir kediyi görüntüledi. Cihan Güneş isimli kullanıcı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Kapıda güvenlik ve içeride personeller olduğu halde bu gördüğüm görüntü. Bu olayın tarihi ve saati bellidir. Gerekli yerlere şikayet edeceğim. Böyle bir şey kabul edilemez." diyerek durumu tepki gösterdi.

