Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler

Güncelleme:
Geçtiğimiz günlerde bir şarküteri dolabında kedi girdiği görüntüleri hafızalardan silinmezken benzer bir görüntü daha geldi. Yine zincir marketlerin birinde çekilen görüntülerde bir kedinin kırmızı etlerin olduğu bölümde olduğu ve etleri yediği görüldü.

  • İstanbul Başakşehir'de bir zincir markette denetim sırasında bir kedinin dolapta sucuk yediği görüldü.
  • Kırıkkale'de bir zincir markette bir müşteri, şarküteri reyonunda etlerin üzerinde dolaşan ve et yemeye çalışan bir kediyi görüntüledi.
  • Cihan Güneş adlı kullanıcı sosyal medyada paylaşım yaparak durumu şikayet edeceğini belirtti.

İstanbul Başakşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçede bulunan bir zincir markete denetim gerçekleştirmişti. Denetim sırasında bir kedinin dolabın içinde sucuk yediği görülmüştü. Benzer bir görüntü de Kırıkkale'den geldi.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Zincir markette bir müşteri, şarküteri reyonunda etlerin üzerinde dolaşan ve koca bir et parçasını yemeye çalışan bir kediyi görüntüledi. Cihan Güneş isimli kullanıcı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Kapıda güvenlik ve içeride personeller olduğu halde bu gördüğüm görüntü. Bu olayın tarihi ve saati bellidir. Gerekli yerlere şikayet edeceğim. Böyle bir şey kabul edilemez." diyerek durumu tepki gösterdi.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAllahın kulu:

Bırakın hayvan kendi rızkını yesin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

