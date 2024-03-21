Türkiye'nin en sevilen şarkıcılarından biri de hiç şüphesiz Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe kariyerinin 30'uncu yılını kutlayacak. Haziran ayındaki kutlamaya hazırlana Tilbe 9 Haziran Pazar günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek. Yıldız Tilbe'nin Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda vereceği konser biletleri ne kadar? Yıldız Tilbe'nin Stadyum konser fiyatı kaç para? İşte ayrıntılar...

Şarkıları ve danslarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, kariyerinin 30'uncu yılı kutlamalarını 9 Haziran Pazar günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda vereceği konserle taçlandıracak. Merakla beklenen konserin biletleri satışa çıktı.

STADYUM KONSER BİLETİ NE KADAR?

Yaza dev konser ile başlamayı düşünen Yıldız Tilbe'nin Kral FM medya sponsorluğunda gerçekleşen konserin biletler bugün itibariyle satışa çıktı. Ünlü şarkıcının konser biletinin başlangıç fiyatı ise 450 TL oldu. Yıldız Tilbe'yi protokolden izlemenin bedeli ise tamı tamına 10 bin TL. Ünlü şarkıcı konserinde danslarının yanı sıra sevilen şarkılarıyla da hayranlarında unutulmaz bir gece yaşatacak.