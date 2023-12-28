Yılbaşında eczaneler açık mı, 1 Ocak Pazartesi eczaneler çalışıyor mu?

Yılbaşı heyecanı için geri sayım sürüyor. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı kutlanıyor. 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil Ancak eczanelerle ilgili kafa karışıklığı sürüyor. Peki, Eczaneler yıl başında çalışıyor mu? Eczaneler kaça kadar açık? Yılbaşında eczaneler çalışıyor mu? 1 Ocak'ta eczaneler yarım gün mü çalışıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

ECZANELER AÇIK MI?

1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil dolayısıyla eczaneler kapalı olacak.

1 Ocak yılbaşı resmi tatildir. Resmi tatillerde eczaneler nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Eczaneler, resmi tatiller dışında hafta içi saat 09:00 ve 19:00 saatleri aralığında hizmet veriyorlar.

Eczaneler resmi tatillerde nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.