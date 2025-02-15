Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten
Balıkesir'de yıkılmak üzere olan ev satışa çıkarıldı. Harabeye dönen ve içi çöpten geçilmeyen ev için istenen para, hayrete düşürdü.
Balıkesir'ın Sındırgı ilçesinde yıkılmak üzere olan harabe eve 800 bin TL istendi.
YIKILMAK ÜZERE OLAN EVİ SATIŞA ÇIKARDILAR
Emlak fiyatlarındaki artış devam ederken, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde satışa çıkarılan bir ev sosyal medyanın gündemine oturdu.
800 BİN TL İSTEDİLER
Yıkılmaya yüz tutmuş, içi harabeye dönen ev için 800 bin lira para istendi. Evin içinin çöple dolu olduğu görülürken, istenen rakam vatandaşların tepkisini çekti.