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Yiğit Bulut kimdir? Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli?

Yiğit Bulut kimdir? Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli?
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Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut'un kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereden geldiği merak konusu oldu. Bulut, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Detaylı bilgi ve biyografisi için haberimizi okuyabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, son dönemlerde yaptığı açıklamalar ve siyasi yorumlarıyla yeniden gündeme gelmiş durumda. Kamuoyunda merak edilen isimlerden biri olan Bulut, kaç yaşında olduğu, hangi şehirden geldiği ve kariyerine nasıl başladığı gibi sorularla sıkça araştırılıyor. Yiğit Bulut'un yaşamına, eğitimine ve kariyerine dair daha fazla bilgi edinmek isteyenler için hazırladığımız haberimizde, kapsamlı bir biyografi bulabilirsiniz. Peki, Yiğit Bulut kimdir? Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

YİĞİT BULUT KİMDİR?

Yiğit Bulut 1 Ocak 1972 yılında Keşan, Edirne'de doğmuştur. Türk gazeteci, yazar ve komplo teorileriyle tanınan bir isimdir. Temmuz 2013'ten bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapmaktadır. Habertürk TV (2009-2012) ve Kanal 24 (2012-2013) gibi önemli televizyon kanallarında genel yayın yönetmenliği yapan Bulut, aynı zamanda Radikal (2001-2007), Vatan, Referans, Habertürk ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır. Yiğit Bulut, medya dünyasında da bilinen bir isim olan Şule Zeybek ile evliydi. Şule Zeybek, Kanal D'de sunuculuk yapmaktaydı. Ancak çift, 2010 yılında boşanmıştır.

Yiğit Bulut kimdir? Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli?Yiğit Bulut

Bulut, 2001-2007 yılları arasında Doğan Medya Grubu'na bağlı Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Ayrıca grubun diğer gazeteleri olan Vatan ve Referans'ta da yazılar yazmış ve CNN Türk'te program sunmuştur. 2009 yılında, Doğan Grubu'nun Hürriyet gazetesini eleştirdiği yazılarının sansürlenmesi üzerine bu gruptan ayrılmıştır. Daha sonra Ciner Medya Grubu bünyesine katılarak Habertürk gazetesine ve Habertürk TV'ye geçmiştir. 2012 yılına kadar Habertürk TV'nin genel yayın yönetmenliği görevini yürütmüştür.

2012 yılında Habertürk'ten ayrılan Bulut, Star Medya Grubu'na katılmış ve bu gruba bağlı Kanal 24'ün genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Aynı dönemde Star gazetesinde de köşe yazarlığına devam etmiştir. Temmuz 2013'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak atanmasıyla birlikte medyada daha görünür hale gelmiş ve bu süreçte Erdoğan'a yönelik komplolar üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çekmiştir. Özellikle yabancı güçlerin telekinezi yoluyla Erdoğan'ı öldürmeye çalıştığını iddia etmesi kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmıştır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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