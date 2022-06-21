Yezid ne demek? TDK'ye göre yezidi ne anlama geliyor?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan yezid, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. TDK'ye göre yezidi ne anlama geliyor merak ediliyor. Peki, yezid ne demek? Yezid anlamı ne? TDK'ye göre yezidi ne anlama geliyor? Detaylar haberimizdedir…

YEZİD NE DEMEK?

Yezîd bin Muâviye, (d. 646 - ö. 683) Emevîlerin ikinci halifesidir. Yezîd b. Mu'âviye'in bazı şairlerle oldukça sıkı ilişkiler kurduğu görülmektedir. Emevîlerin saray şairi el-Ahtal'a Emevî hanedanlığından en yakın olan kişi Yezîd'dir. İkisinin karakteri de birbirlerine benzemektedir. Şairin, gençliğinde aşırı şekilde içki içme zevkini paylaştığı Yezîd ile arkadaş olması, kariyeri için büyük bir başarı olmuştur. el-Ahtal'ın bu ortak zevklerini anlattığı pasajlar, ayrıca onu klasik dönemin en önemli hamriyyât şairlerinden birisi haline getirmiştir. İkisi de gençliklerinde içki ve eğlenceyi çok seven, edebiyata düşkün, hazcılığı benimsemiş kimselerdir. Bu sebeple el-Ahtal, prense yakın olmaya çalışmış, ona methiyeler nazmetmiş ve sırf onun talimatıyla kendini riske atarak Ensârı hicvetmiştir. el-Ahtal'ın Yezîd ile Kudüs'e gittiği, ancak hazcı olduklarından kente fazla ilgi duymadıkları ve gene eğlence ile vakit geçirmeyi tercih ettikleri rivayet edilmiştir.,

Yezid kelimesi Türkçe'de "Kerbela'da Hz. Hüseyin'in öldürülmesinden sorumlu tutulan Emevi halifesi (h. 680-683)" anlamına gelir.

TDK'YE GÖRE YEZİDİ NE ANLAMA GELİYOR?

TDK'ye göre yezidi kelimesi Musul, Halep ve Bağdat bölgelerinde yaygın bulunan, Tanrı'nın iyiliği, şeytanın kötülüğü temsil ettiğine, Tanrı ile şeytan arasında sürekli bir tartışma olduğuna inanan bir mezhep. Yezidi; bu mezhepten olan kimse.

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