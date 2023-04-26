HDP seçimlere Yeşil Sol Parti olarak mı katılacak? HDP seçimlerde neden yok? HDP'nin ismi mi değişti? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Yeşil Sol Parti HDP mi, ikisi aynı parti mi? HDP eş başkanları Yeşil Sol Parti'den mi aday oldu? HDP, Yeşil Sol Parti'ye mi dönüştü? İşte ayrıntılar...

YEŞİL SOL PARTİ HDP Mİ, İKİSİ AYNI MI?

Halk TV ekranlarında yayınlanan 'Lider Masası' programına konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'nin kapatılma ihtimaline karşı 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceklerini belirterek "Bundan sonra parlamentoda nasıl bir yol izleyeceğimiz sık sık soruluyor. Kapatma davası var. Bu iktidarın bilinçli bir stratejisidir. Dava açıldığı zamanda bu değerlendirmeyi yaptık. Bu dava seçim dönemine sarkıtılır. Binde bir ihtimal bile olsa kapatma riskinin olduğu bir sürece biz kendimiz girmeyiz. Bunu parti meselesi olarak düşünmeyin. Tarihin en kritik seçimine giriyor. Seçim süreci çok mühim. Bu iktidar değiştiğinde demokratik dönüşüm yakalanabilmesi için biz ittifaklarımızla en büyük güvence olduğumuza inanıyoruz. Böyle bir güçten yoksun bırakma hakkımız, şansımız yok. Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz" dedi.

HDP SEÇİMDE OLMAYACAK MI? HDP HANGİ PARTİDEN SEÇİMLERE GİRECEK?

Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinden girecek olan HDP'nin sandık kurulundaki varlığı tartışma konusu oldu. MHP'nin konuyla ilgili başvurusunu inceleyen Yüksek Seçim Kurulu, HDP'nin sandık kurullarında temsilci hakkı bulunduramayacağına karar verdi. Yurt dışındaki sandık kurullarında ise HDP yerine MHP temsilcilerinin görev yapacağı belirtildi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, konuk olduğu programda 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceklerini açıkladı. HDP'nin kapatılma ihtimali olduğunu belirten Sancar, "Yeşil Sol Parti hızla örgütlenmesini tamamladı. Seçime katılma için yeterliliğe sahibiz" ifadelerini kullandı.

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ NE ZAMAN KURULDU?

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ya da resmî kısaltmasıyla Yeşil Sol Parti, 25 Kasım 2012 tarihinde Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Yeşiller Partisi'nin birleşmesiyle kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Eş sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın'dır. Parti, kendini yeşil siyaset üzerine kurulu ve "sol özgürlükçü" fikirleri ağırlıkla benimseyen bir siyasi parti olarak tanımlamaktadır. Simgesi bilge ağacı, güneş ve insan biçiminden oluşmaktadır.