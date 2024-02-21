YEREL SEÇİMLER ne zaman, hangi tarihte? 2024 yerel seçimine kaç gün kaldı?

Türk siyasi gündeminde yerel seçim heyecanı hakim. Partiler ve adaylar seçim çalışmalarını hızla sürdürürken vatandaşlar geri sayıma geçti. Yerel seçimlere kaç gün kaldığı ise merak edilen detaylar arasında. Yerel seçimler 2024 ne zaman? Yerel seçimlere kaç gün kaldı?

YEREL SEÇİMLERE KAÇ GÜN KALDI?

Türkiye'de yerel seçimler için zaman daralıyor. 31 Mart günü gerçekleşmesi beklenen yerel seçimler için çalışmalar hummalı şekilde ilerliyor. Partiler ve adaylar gerek sokağa inerek gerekse mitingler yaparak vaatlerini duyuruyor. 21 Şubat 2024 tarihi ile yerel seçimlere tam olarak 39 gün kaldı.

YEREL SEÇİM TAKVİMİ

22 Şubat tarihi, siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamaları için son gün olarak belirlenmiştir.

23 Şubat'ta, geçici aday listelerinin resmi olarak ilan edilmesi beklenmektedir.

29 Şubat'ta, seçmen bilgi kağıtlarının hazırlanması ve dağıtımına başlanması planlanmaktadır.

3 Mart'ta, kesin aday listelerinin resmi olarak ilan edilmesi beklenmektedir.

4 Mart'ta, sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması planlanmaktadır.

21 Mart'ta, seçim propagandası ve ilgili yasakların başlayacağı tarih olarak belirlenmiştir.

24 Mart'ta, seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımının tamamlanması hedeflenmektedir.

30 Mart'ta, seçim propagandasının sona ereceği belirtilmektedir.

31 Mart'ta ise oy verme günü olarak planlanmıştır.