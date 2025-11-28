Yeni evlenen kadın, hüngür hüngür ağladı

Yeni evlenen bir kadının, ev temizliği yapmayı bilmediği için yaşadığı büyük çaresizliği gözyaşlarıyla anlattığı videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda, "23 yıllık hayatımda hiçbir şey öğrenememişim.

TEMİZLİK YAPMAYI BİLMEDİĞİ İÇİN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Annem o kadar haklıymış ki" diyerek annesinin sözlerini hatırlatan genç kadın, evinin kirliliğinden dolayı bunaldığını ifade etti. "Evi b*k götürüyor, nasıl temizleyeceğimi düşünüyorum kara kara" sözleriyle durumunu özetleyen kadının bu samimi paylaşımı, kısa sürede binlerce kişinin dikkatini çekti.