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Yeni Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü kim oldu? Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol kimdir?

Yeni Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü kim oldu? Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol kimdir?
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar belli oldu. Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Afyonkarahisar'da emniyet müdürü değişimi yaşandı. Peki, yeni Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü kim oldu? Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol kimdir?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Afyonkarahisar Emniyet Müdürü atandı. Pek,i Yeni Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü kim oldu? Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol kimdir?

ATAMA KARARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Birtan Erol atandı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut AY görevden alınmış ve bu suretle boşalan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Birtan EROL atanmıştır.

İşte yeni Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü atama kararı:

Yeni Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü kim oldu? Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol kimdir?


YENİ AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRÜ AHMET BİRTAN EROL KİMDİR?

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol hakkında bilgiler güncelleniyor...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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