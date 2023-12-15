Yemen, Orta Doğu'nun güneybatısında konumlanmış, tarihi zenginlikleri ve muazzam doğal güzellikleriyle ünlü bir ülkedir. Yemen, stratejik konumu ve tarihi önemi nedeniyle dünya politikalarında önemli bir rol oynar.

Yemen vize istiyor mu? Yemen başkenti neresi? Yemen hangi dili konuşuyor?

Yemen, Orta Doğu'nun eşsiz tarihine ve doğal güzelliklerine ev sahipliği yapan bir hazineyi temsil eder. 30 milyon civarındaki nüfusu, Yemen Riyali'nin kullanımı ve Arapça dilinin varlığı, ülkenin kültürel çeşitliliği ve tarih dokusunu yansıtmaktadır. Yemen, Sanaa'nın tarihi şehir merkezi, Socotra Adası'nın eşsiz bitki örtüsü ve antik şehirlerle tarih severlere unutulmaz bir deneyim sunarken, doğal güzellikleriyle de dikkat çeker.

YEMEN COĞRAFİ KONUMU

Yemen, Arap Yarımadası'nın güneyinde yer alır ve Suudi Arabistan, Umman ve Arap Denizi ile komşudur. Yemen, Asya'nın güneybatısında, Afrika'nın güneydoğusunda yer alan Orta Doğu ülkelerindendir.

YEMEN'İN NÜFUSU NE KADAR?

Yemen'ın nüfusu, yaklaşık olarak 30 milyon kişidir. Bu, Orta Doğu'nun önemli nüfuslu ülkelerinden biridir.

YEMEN PARA BİRİMİ

Yemen'in resmi para birimi Yemen Riyali'dir (YER). Yemen Riyali, ülkede yaygın olarak kullanılan ve ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturan bir para birimidir.

YEMEN HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Yemen'in resmi dili Arapça'dır. Yemen genelinde Arapça yaygın olarak konuşulmakta ve anadil olarak kullanılmaktadır.

YEMEN VİZE POLİTİKASI

Yemen, birçok ülke vatandaşına vize uygulayan bir ülkedir. Ancak, son dönemde yaşanan siyasi ve güvenlik sorunları nedeniyle seyahat etmeyi düşünenlerin güncel vize politikasını kontrol etmeleri önemlidir.