Yemekteyiz Züleyha kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Züleyha Şehitoğlu kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 7-11Eylül haftasında yarışan isimlerden biri de Züleyha Hanım oldu. Peki, Yemekteyiz Züleyha Hanım kimdir? Yemekteyiz Züleyha Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Züleyha kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ZÜLEYHAKİMDİR?

Züleyha Şehitoğlu 41 yaşındadır. Ankaralı olanZüleyha Şehitoğlu'nun 2 çocğu vardır.

Züleyha Şehitoğlu mesleği deri tasarımcılığıdır