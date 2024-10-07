Yemekteyiz Süleyman kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman Şen kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı.Peki, emekteyiz Süleyman Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SÜLEYMANKİMDİR?

35 yaşında olan Süleyman, aslen Manisalıdır. Mağaza müdürü olan Süleyman Şen, kedisiyle yaşıyor. Süleyman Bey, hamur ilerinde kendisini başarılı bulduğunu ifade ediyor.