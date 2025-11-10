Yemekteyiz Şükran kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şükran Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 10-14 Kasım haftasında yarışacak olan Şükran Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Şükran Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şükran Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ŞÜKRAN KİMDİR?

24 yaşındaki Trabzonlu yarışmacı, Karadeniz mutfağının köklü tatlarından ilham alıyor. Geleneksel lezzetleri kendi yorumuyla harmanlayarak modern sofralara taşımayı seviyor.

Bekar olan yarışmacı, dinamizmini ve pozitif enerjisini yemeklerine yansıtıyor. Her tabakta kendi imzasını bırakmak ve fark yaratmak onun en büyük hedefi.

Mutfakta kendine oldukça güvenen yarışmacı, hem el becerisi hem de yaratıcılığıyla dikkat çekiyor. Jüriyi etkileyen lezzetler ortaya koymakta kararlı.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.