Yemekteyiz Serpil kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serpil Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 3-7 Mart haftasında yarışacak olan Serpil Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Serpil Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor.

YEMEKTEYİZ SERPİL HANIM KİMDİR?

Yarışmadaki yarışmacısı Serpil hakkında bilgiler henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.