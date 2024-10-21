Yemekteyiz Selin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selin kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 21-25 Ekim haftasında yarışacak olan Selin Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Selin Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selin kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının21-25Eylül haftasında yarışan isimlerden biri de Selin Hanım oldu. Peki, Yemekteyiz Büşra Hanım kimdir? Yemekteyiz Selin Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selin kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ SELİN KİMDİR?
21-25 Ekim haftası Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışmacısı olarak yarışacak olan Selin, girişimcilik yapmaktadır.
Selin Hanım 2çocuk annesi olup 38 yaşındadır.
Bursa'da yaşayan Selin, sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor.