Yemekteyiz Selin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selin kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının21-25Eylül haftasında yarışan isimlerden biri de Selin Hanım oldu. Peki, Yemekteyiz Büşra Hanım kimdir? Yemekteyiz Selin Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selin kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SELİN KİMDİR?

21-25 Ekim haftası Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışmacısı olarak yarışacak olan Selin, girişimcilik yapmaktadır.

Selin Hanım 2çocuk annesi olup 38 yaşındadır.

Bursa'da yaşayan Selin, sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor.