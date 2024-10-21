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Yemekteyiz Selin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selin kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Selin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selin kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 21-25 Ekim haftasında yarışacak olan Selin Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Selin Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selin kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının21-25Eylül haftasında yarışan isimlerden biri de Selin Hanım oldu. Peki, Yemekteyiz Büşra Hanım kimdir? Yemekteyiz Selin Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selin kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SELİN KİMDİR?

21-25 Ekim haftası Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışmacısı olarak yarışacak olan Selin, girişimcilik yapmaktadır.

Selin Hanım 2çocuk annesi olup 38 yaşındadır.

Bursa'da yaşayan Selin, sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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