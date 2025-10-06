Haberler

Yemekteyiz Seçil kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seçil Hanım kaç yaşında, nereli?

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz yarışmasında yeni bir hafta daha izleyiciyle buluştu. Haftanın ilk gününden itibaren renkli anlara sahne olan programda yarışmacılar arasındaki rekabet dikkat çekiyor. Peki, bu haftanın iddialı isimlerinden biri olan Seçil Hanım kimdir? İzleyiciler, Seçil Hanım'ın yaşı, memleketi ve mesleği hakkında bilgi edinmek istiyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 6-10 Eylül tarihli bölümlerinde yarışan Seçil Hanım, enerjisi ve mutfaktaki becerileriyle kısa sürede ilgi odağı oldu. Yarışmayı takip edenler, "Yemekteyiz Seçil Hanım kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. İşte Seçil Hanım'ın hayatı ve yarışmadaki performansına dair merak edilen detaylar…

YEMEKTEYİZ SEÇİL KİMDİR?

Yemekteyiz programının dikkat çeken yarışmacılarından Seçil Hanım, 42 yaşında ve iki çocuk annesidir. Aslen Giresunlu olan Seçil Hanım, moda tasarımcılığı yapmaktadır. Yaratıcı kişiliğiyle bilinen yarışmacı, mutfakta yeni tatlar denemekten ve özgün tarifler oluşturmaktan büyük keyif alıyor. Programda 200 bin TL'lik büyük ödülü kazanması hâlinde ise bu parayla estetik yaptırmayı planladığını dile getirmiştir.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, Ekim 2008 tarihinde Show TV'de yayın hayatına başlayan, İngiliz yapımı Come Dine with Me formatından uyarlanan bir Türk televizyon yarışma programıdır. Program, Ekim 2012 yılında Fox TV'ye geçmiş ve farklı dönemlerde çeşitli sunucularla ekranlarda yer almıştır. 2017 yılından itibaren ise TV8 kanalında Zuhal Topal'ın sunumuyla izleyici karşısına çıkmaktadır. Her hafta beş yarışmacının bir araya gelerek kendi evlerinde yemek hazırladığı programda, konuklar birbirine puan verir ve haftanın birincisi 200 bin TL ödülün sahibi olur.

Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
