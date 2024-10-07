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Yemekteyiz Nazmiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nazmiye kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Nazmiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nazmiye kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 7-11 Ekim haftasında yarışacak olan Nazmiye Aydın'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Nazmiye Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nazmiye kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 7-11Eylül haftasında yarışan isimlerden biri de İkbal Yetkin oldu. Peki, Yemekteyiz Nazmiye Hanım kimdir? Yemekteyiz Nazmiye Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nazmiye kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ NAZMİYE HANIM KİMDİR?

Nazmiye Aydın, Aslen Rizelidir.

Üç çocuk annesi oaln Nazmiye Hanım, 24 yıllık evlidi.Rakiplerine verdiği yanıtlarla hafta boyunca konuşulacak bir isim olacağının sinyalini veren Nazmiye Aydın izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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