Yemekteyiz Kumsal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kumsal Dağlı kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 6-10 Ocak haftasında yarışacak olan Kumsal Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Kumsal Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor.

YEMEKTEYİZ KUMSAL DAĞLI KİMDİR?

Yemekteyiz Sabriye Dağlı, 32 yaşında ve 4 çocuk annesidir.

14 yıllık evli olan Sabriye Dağlı hamur işinde kendisin güveniyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.