Yemekteyiz Filiz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Filiz Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu ve hafta içi her gün izleyiciyle buluşan "Yemekteyiz" yarışmasında yeni bir hafta daha başladı. Peki, bu haftanın dikkat çeken isimlerinden Filiz Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Filiz Hanım kaç yaşında, nereli gibi sorular merak konusu oldu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 3-7 Kasım tarihleri arasındaki bölümünde yarışacak olan Filiz Hanım, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Yemekteyiz yarışmacısı Filiz Hanım kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hakkında merak edilen tüm detaylar…

YEMEKTEYİZ FİLİZ KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki isimlerinden Filiz Hanım hakkında henüz detaylı bilgilere yer verilmedi. Yarışmacıya dair yeni bilgiler paylaşıldıkça sayfamız güncellenecektir.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk kez 2008 yılının Ekim ayında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve İngiliz yapımı Come Dine With Me formatından uyarlanan bir Türk televizyon programıdır. Program, 2012 yılında Fox TV'ye geçmiş, 2017 yılından itibaren ise TV8'de yayın hayatına devam etmektedir. Her hafta farklı yarışmacıların mutfak hünerlerini sergilediği yapım, hem eğlenceli anları hem de rekabet dolu atmosferiyle izleyicilerden büyük ilgi görmektedir.

Osman DEMİR
