Yemekteyiz Eda kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eda Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 6-10 Eylül haftasında yarışacak olan Eda Hanım, hem enerjisiyle hem de yemek konusundaki iddiasıyla dikkat çekiyor. Programın takipçileri, Eda Hanım'ın hayatına, mesleğine ve memleketine dair ayrıntıları merak ediyor. İşte, Yemekteyiz Eda Hanım hakkında merak edilen tüm detaylar…

YEMEKTEYİZ EDA KİMDİR?

Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacılarından Eda Hanım, 40 yaşında ve üç çocuk annesidir. Aslen Trabzonlu olan Eda Hanım, enerjik ve neşeli kişiliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada aktif olarak içerik üreten yarışmacı, paylaşımlarında hem yemek tariflerine hem de günlük yaşamına yer veriyor. Mutfakta özgün lezzetler denemekten keyif alan Eda Hanım, yarışmada hünerlerini sergileyerek haftanın birincisi olmayı hedefliyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, Ekim 2008 tarihinde Show TV ekranlarında yayımlanmaya başlayan, İngiliz yapımı Come Dine with Me formatından uyarlanan popüler bir Türk televizyon yarışma programıdır. Program, Ekim 2012 yılında Fox TV'ye geçmiş ve farklı dönemlerde çeşitli sunucularla izleyici karşısına çıkmıştır. 2017 yılından bu yana ise TV8 kanalında Zuhal Topal'ın sunumuyla yayınlanmaktadır. Her hafta beş yarışmacı, kendi evlerinde hazırladıkları yemeklerle birbirini ağırlayarak puanlama yapar. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı, 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olur.