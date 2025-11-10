Haberler

Yemekteyiz Betül kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Betül Hanım kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 10-14 Kasım haftasında yarışacak olan Betül Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Betül Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Betül Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ BETÜL KİMDİR?

24 yaşındaki Trabzonlu yarışmacı, Karadeniz mutfağının zengin lezzetlerinden ilham alıyor. Yemek yaparken yöresel tatları modern dokunuşlarla birleştirmeyi seviyor.

Bekar olan yarışmacı, enerjisini mutfağa yansıtıyor. Her tarifte kendi tarzını ortaya koyarak fark yaratmayı hedefliyor.

Mutfakta oldukça iddialı. Yaratıcılığını ve el becerisini ön plana çıkararak, jüriyi lezzetiyle etkilemeye kararlı.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Haberler.com - Gündem
