Yemekteyiz Abdullah kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Abdullah Bey kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Abdullah Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Abdullah kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 17-21 Kasım haftasında yarışacak olan Abdullah Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Abdullah Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Abdullah kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ ABDULLAH KİMDİR?
Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
YEMEKTEYİZ HAKKINDA
Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de FoSeda'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.