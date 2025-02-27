Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in eşi kimdir? Ali Uğur Akbaş kimdir, ne iş yapıyor? Akbaş, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra, Yeliz Yeşilmen ile olan inişli çıkışlı ilişkisiyle de magazin gündeminde sıkça yer almıştır. İşte, Yeşilmen'in eşi hakkında merak edilen tüm detaylar…

YELİZ YEŞİLMEN'İN EŞİ KİMDİR?

Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında Adanalı iş insanı Ali Uğur Akbaş ile evlenmiştir. Çiftin bu evlilikten Asya ve Birbey adında iki çocuğu bulunmaktadır. Ancak, 2021 yılında Yeliz Yeşilmen ve Ali Uğur Akbaş yollarını ayırarak boşanmışlardır.

Boşanmanın ardından, Yeliz Yeşilmen sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" ifadeleriyle dikkat çekmiştir. Yakın zamanda, Yeliz Yeşilmen ve Ali Uğur Akbaş'ın yeniden bir araya geldikleri ve ilişkilerine ikinci bir şans verdikleri haberleri basında yer almıştır.