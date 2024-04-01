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Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları kim? Yedi Bela Hüsnü filmi konusu, oyuncuları ve Yedi Bela Hüsnü özeti!

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İzleyenleri ekrana bağlayan Yedi Bela Hüsnü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yedi Bela Hüsnü filmini izleyecek olanların merak ettiği Yedi Bela Hüsnü konusu nedir, Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler ve Yedi Bela Hüsnü özeti gibi konuları inceliyoruz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Semtin güzel kızı Hüsnüye'yi elde etmek için kabadayılığa özenip, bu arada da peşine düşen kiralık katillerle mücadele veren Hüsnü'nün (Kemal Sunal) güldürüsü.

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Natuk Baytan

Oyuncular: Kemal Sunal, Ali Şen, Oya Aydoğan, Şevket Altuğ, Atilla Ergün Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1982 (82 dk)

Vizyon Tarihi : 1 Ocak 1983 Cumartesi

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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