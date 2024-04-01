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Yedi Bela filmi nasıl bitiyor? Yedi Bela final sahnesi İZLE! Yedi Bela sonunda ne oluyor?

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Show Tv ekranlarında yayınlanan Yedi Bela Hüsnü filminin konusu merak konusu oldu.Yedi Bela Hüsnü filminin sonu merak konusu oldu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filminin final sahnesi araştırılıyor. Yedi Bela Hüsnü filminin nasıl biteceği merak konusu oldu. Peki, Yedi Bela filmi nasıl bitiyor? Yedi Bela final sahnesi İZLE! Yedi Bela sonunda ne oluyor? İşte, Yedi Bela Hüsnü final sahnesi!

YEDİ BELA HÜSNÜ OYUNCU KADROSU!

Kemal Sunal · Yedi Bela Hüsnü

Oya Aydoğan · Hüsniye

Şevket Altuğ · Cemal

Ali Şen · Malik

Atilla Ergün · Necati

Nermin Denizci · Fatma

Belkıs Dilligil · Makbule

Yaşar Şener · Bakkal Fehmi

YEDİ BELA HÜSNÜ NASIL BİTİYOR?

Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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