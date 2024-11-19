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Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz gözaltına alındı mı? Yasin Obuz ne yaptı (YASADIŞI BAHİS)?

Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz gözaltına alındı mı? Yasin Obuz ne yaptı (YASADIŞI BAHİS)?
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İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin yürütülen soruşturmada ikinci dalga başladı. 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Peki, Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz gözaltına alındı mı? Yasin Obuz ne yaptı (YASADIŞI BAHİS)?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahise teşvik ettikleri iddiasıyla sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan,Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

YASİN OBUZ KİMDİR?

Yasin Obuz, televizyon dünyasının tanınan isimleri arasında yer alıyor. 1988 yılında Diyarbakır'da doğan Yasin Obuz, özellikle TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye ve ardından katıldığı Survivor Türkiye yarışmalarıyla geniş bir kitleye ulaşmıştır.

Renkli kişiliği, enerjik tavırları ve eğlenceli karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekmiştir.

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi.

MasterChef Türkiye'de yemek konusundaki yeteneğiyle öne çıkarken Survivor'da ise mücadeleci yapısıyla hafızalara kazınmıştır.

Yarışma programlarının yanı sıra sosyal medyada da aktif olan Yasin Obuz, yemek ve eğlence içerikleriyle popülerliğini sürdürmektedir. Ayrıca kendi markasıyla yemek sektöründe girişimlerde bulunduğu bilinmektedir.

YASİN OBUZ GÖZALTINA ALINDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin bazı tanınmış isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık, sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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