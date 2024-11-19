Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz gözaltına alındı mı? Yasin Obuz ne yaptı (YASADIŞI BAHİS)?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahise teşvik ettikleri iddiasıyla sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan,Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Yasin Obuz, televizyon dünyasının tanınan isimleri arasında yer alıyor. 1988 yılında Diyarbakır'da doğan Yasin Obuz, özellikle TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye ve ardından katıldığı Survivor Türkiye yarışmalarıyla geniş bir kitleye ulaşmıştır.

Renkli kişiliği, enerjik tavırları ve eğlenceli karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekmiştir.

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi.

MasterChef Türkiye'de yemek konusundaki yeteneğiyle öne çıkarken Survivor'da ise mücadeleci yapısıyla hafızalara kazınmıştır.

Yarışma programlarının yanı sıra sosyal medyada da aktif olan Yasin Obuz, yemek ve eğlence içerikleriyle popülerliğini sürdürmektedir. Ayrıca kendi markasıyla yemek sektöründe girişimlerde bulunduğu bilinmektedir.