Yasin Cengiz öldü mü? Yasin Cengiz kimdir?
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TikTok'ta yaptığı dans paylaşımları ile büyük ilgi çeken Yasin Cengiz merak ediliyor. Kısa sürede viral olan videosu ile büyük kitleye hakim olan Yasin Cengiz öldü mü? Yasin Cengiz kimdir?
Yasin Cengiz TikTok'ta aynı şarkıda aynı ritimlerle göbek şovu yaparak dünyaca tanınan bir fenomen haline geldi. Sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken isim beğeniyle izlenirken sevenleri Yasin Cengiz öldü mü? Yasin Cengiz kimdir? sorularını araştırdı.
YASİN CENGİZ ÖLDÜ MÜ?
Sosyal medya fenomeni olan isim hakkında çıkan öldü iddiaları asılsızdır. Yasin Cengiz, sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmaya devam ediyor.
YASİN CENGİZ KİMDİR?
Önceleri tarlada çalışırken çektiği videolar ile ünlenen Cengiz, Pascal Nouma, Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandesve CZN Burak gibi diğer ünlülerle birlikte videolar çekti. Cengiz çektiği videolar ile TikTok'ta 86 milyon beğen,y, aşam enomenin 5.6milyon takipçisi bulunuyor.