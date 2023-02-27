Yasin Cengiz öldü mü? Yasin Cengiz kimdir?

TikTok'ta yaptığı dans paylaşımları ile büyük ilgi çeken Yasin Cengiz merak ediliyor. Kısa sürede viral olan videosu ile büyük kitleye hakim olan Yasin Cengiz öldü mü? Yasin Cengiz kimdir?